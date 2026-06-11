Минтранс Подмосковья призвал водителей быть особо осторожными в выходные

Количество машин на дорогах увеличится в предстоящие длинные выходные. Многие поедут на дачи и в места отдыха. Минтранс Подмосковья призвал водителей быть осторожными и строго соблюдать правила дорожного движения.

Водителям важно быть внимательными при проезде мест скопления людей, детских площадок и парков, необходимо соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.

«В Московской области проходит „Неделя безопасности“, в ходе которой администрации городских и муниципальных округов вместе с волонтерами в местах притяжения жителей проведут дежурства, направленные на соблюдение ПДД», — рассказали в ведомстве.

Не нужно садиться за руль в утомленном состоянии или алкогольном опьянении. В поездках на дальнее расстояние рекомендуется делать остановки каждые несколько часов.

Машины советуют оставлять в тени и не оставлять в салоне животных и детей даже на короткое время.

«Пешеходам следует переходить проезжую часть только в установленных местах, не отвлекаясь на телефон и убедившись, что автомобили вас видят и остановились. В темное время суток нужно использовать световозвращатели», — напомнили в министерстве.

Родителей призвали следить за детьми и не оставлять их без присмотра у проезжей части.

При возникновении ДТП следует обратиться по номеру 112.