Минтранс Подмосковья призвал сохранять бдительность на дорогах в темное время суток

До конца недели в Подмосковье не ожидается осадков, а температура поднимется до +12 градусов. Минтранс Московской области напоминает водителям быть внимательными, так как световой день стал короче, и темнеет рано.

В ведомстве отметили, что осенью чаще происходят ДТП с участием пешеходов — только в октябре уже зафиксировано 133 таких случая. Основные причины аварий — превышение скорости и невнимательность со стороны водителей и пешеходов.

В ведомстве порекомендовали водителям соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать резких маневров и снижать скорость перед пешеходными переходами. Пешеходам следует переходить дорогу только на разрешающий сигнал, убедившись в безопасности, и использовать световозвращающие элементы в темное время суток.

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