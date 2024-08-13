Минтранс Подмосковья призвал соблюдать скоростной режим на дорогах
Количество автомобилей на дорогах Московской области значительно увеличивается в августе, а к концу месяца оно может возрасти на треть. Это связано с возвращением граждан из отпусков, а также с увеличением поездок на дачу. В Министерстве транспорта Подмосковья подчеркнули, что рост числа автомобилей повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий.
В последний месяц лета затрудненное движение ожидается на ключевых магистралях, таких как Ярославское, Ленинградское, Дмитровское, Каширское, Горьковское, Пятницкое, Минское, Рублёво-Успенское, Новорижское, Новорязанское, Волоколамское и Можайское шоссе.
Водителям рекомендуется пристегиваться, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Важно чаще проверять дорожную обстановку через зеркала.
На парковках необходимо проявлять осторожность. Пешеходам и велосипедистам всех возрастов советуют использовать световозвращающие элементы в темное время суток.
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