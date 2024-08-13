Минтранс Подмосковья призвал соблюдать скоростной режим на дорогах

Количество автомобилей на дорогах Московской области значительно увеличивается в августе, а к концу месяца оно может возрасти на треть. Это связано с возвращением граждан из отпусков, а также с увеличением поездок на дачу. В Министерстве транспорта Подмосковья подчеркнули, что рост числа автомобилей повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий.