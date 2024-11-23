Минтранс Подмосковья призвал проявить осторожность на дорогах из-за циклона

Балканский циклон «Каэтано» придет в Подмосковье в ночь на 23 ноября. Синоптики предупреждают, что устойчивый снежный покров может сформироваться до 4-10 сантиметров. В связи с ухудшением погодных условий в Минтрансе Подмосковья советуют проявить осторожность на дорогах.

Согласно прогнозам, уже 24 ноября на территории Московской области наступит метеорологическая зима — произойдет «устойчивый переход» среднесуточной температуры воздуха к показателям ниже нуля. На дорогах возможно образование гололедицы.

В Минтранс Подмосковья отметили, что дорожные службы внимательно следят за ситуацией на дорогах. Кроме того, специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, не совершать резких маневров, в черте населённых пунктов и в пешеходных зонах снижать скорость до минимума.

Пешеходам следует не отвлекаться на телефон при переходе дороги, а также проявить особую осторожность при переходе железнодорожных путей.