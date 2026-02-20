Минтранс Подмосковья предупредил водителей о снеге в выходные

В преддверии праздничных дней министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин обратился ко всем участникам дорожного движения с настоятельным призывом соблюдать правила дорожного движения.

«Исключите вождение в нетрезвом виде, так как это является не только серьезным правонарушением, но и может повлечь за собой ДТП с летальным исходом», — отметил министр.

В связи с прогнозируемым снегом в Московском регионе в выходные, Минтранс рекомендует водителям быть предельно осторожными, не садиться за руль в нетрезвом состоянии, не отвлекаться на телефон, строго соблюдать скоростной режим и держать увеличенную дистанцию. Также важно не совершать резких маневров, быть аккуратными на поворотах и заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

Пешеходам советуют избегать прогулок вблизи дорог и железнодорожных путей, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Переходить проезжую часть и пути рекомендуется только по переходам, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося транспорта.

Любителям активного зимнего отдыха рекомендуют кататься на квадроциклах и снегоходах, а также тюбингах и «ватрушках» только в специально отведенных для этого местах.

Подробнее о ситуации на дорогах Подмосковья можно узнать на официальном канале Минтранса в MAX.