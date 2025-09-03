Минтранс Подмосковья призвал быть внимательными на дорогах во время гона лосей

С конца августа у лосей начался брачный сезон, который продлится до начала октября. В этот период животные чаще выходят на дороги, поэтому Минтранс Подмосковья просит водителей быть особенно внимательными и соблюдать скорость не только в местах со знаком «Дикие животные», но и на трассах рядом с лесом.

Чаще всего лоси активны вечером и ночью. Поэтому в темное время суток на лесных участках лучше ехать медленнее и включать дальний свет, если нет встречных машин. Если животное появилось рядом с дорогой, нужно сбросить скорость или аккуратно остановиться, включить аварийку и дождаться, пока оно уйдет. Сигналить не стоит — это может его испугать.

Если все же произошло ДТП с животным, нужно остановиться, включить аварийку и выставить знак аварийной остановки, позвонить по номеру 112 и дождаться специалистов.