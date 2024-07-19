Минтранс Подмосковья призвал быть внимательными на дорогах во время дождя

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Московском регионе. Ожидаются дожди, которые местами будут сопровождаться грозами, а ветер может достигать скорости до 11 метров в секунду. В связи с этим Минтранс Подмосковья призвал соблюдать осторожность на дорогах во время дождя

Из-за дождей видимость будет снижена, поэтому лучше отказаться от поездок на мотоциклах, велосипедах и самокатах. Пешеходам следует быть внимательными при переходе дороги: необходимо избегать закрытия обзора зонтиками и убедиться, что водители вас видят и пропускают. Вечером не следует забывать о световозвращателях.

Для водителей важно сосредоточиться на дорожной ситуации, соблюдая скоростной режим и дистанцию. Резкие маневры могут быть опасны, поэтому при парковке стоит внимательно следить за окружающим движением.

В городе и рядом с местами повышенной пешеходной активности рекомендуется снижать скорость. На мокрой дороге существует риск аквапланирования, поэтому лучше объезжать лужи или проезжать их на сниженной скорости. Тормозить следует плавно, особенно перед лужами.

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