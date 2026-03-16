Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов не менять резину в марте

В Московской области наступил период межсезонья, когда погода преподносит сюрпризы и дорожная обстановка стремительно меняется. В связи с этим региональное Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры обратилось к водителям с призывом не торопиться с менять зимние шины на летние, а также открывать мотоциклетный сезон.

Днем столбик термометра может подниматься выше нуля, а ночью вновь опускаться, провоцируя заморозки и образование гололедицы. Асфальтовое покрытие то высыхает, то становится мокрым и скользким.

«Спокойствие, плавные движения, предусмотрительность — вот формула безопасной езды, когда на улице осадки, ветер и перепады температуры», — отметили в министерстве.

Водителям советуют быть максимально сосредоточенными: убрать телефон, исключить резкие маневры, неукоснительно соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.

Особую осторожность следует проявлять при проезде луж — если объехать их невозможно, нужно заранее сбросить скорость. Также необходимо притормаживать перед поворотами, пешеходными переходами, на мостах, эстакадах, спусках и в низинах, где риск неожиданной наледи наиболее высок.

Отдельное напоминание касается действий в нештатной ситуации. Если случилась авария, поломка или иное происшествие, находиться в машине или стоять рядом с ней на проезжей части опасно.

Первым делом стоит покинуть дорогу и укрыться в безопасном месте за пределами проезжей части. И только после этого можно звонить спасателям по номеру 112. Оператор подскажет, что делать дальше, и при необходимости направит помощь.

Всю актуальную информацию о ситуации на дорогах и работе транспорта в Подмосковье регулярно публикуют в официальном канале ведомства в MAX.