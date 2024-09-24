Минтранс Подмосковья пригласил школьников на олимпиаду «Безопасные дороги»

Пятая всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» пройдет с 24 сентября по 27 октября. Соревнования направлены на проверку и повышение дорожной грамотности детей, обучающихся в 1-9 классах.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин отметил, что безопасность детей остается одним из основных приоритетов. Он подчеркнул важность комплексной работы, выполняемой в рамках национального проекта. Она включает обновление маршрутов к школам и другим учебным заведениям по всей стране.

Он также добавил, что просветительские мероприятия играют ключевую роль в повышении знаний о правилах дорожного движения. В частности, в рамках нацпроекта ежегодно проходит всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», где школьники могут закрепить свои навыки в ПДД.

«За четыре года проверили свою дорожную грамотность более 15 миллионов участников», — добавил Хуснуллин.

В заданиях олимпиады акцентируется внимание на навыках безопасного поведения как на пешеходных переходах и в общественном транспорте, так и при использовании средств индивидуальной мобильности. По словам организаторов, в прошлом году именно эти темы стали наиболее сложными для школьников.

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