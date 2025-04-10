Минтранс Подмосковья пригласил молодых специалистов на бесплатную практику

Молодых специалистов в области дорожного строительства и ремонта пригласили на практику в подмосковный Минтранс. Они смогут применить свои знания и повысить квалификацию.

Выпускники и студенты профильных вузов смогут пройти практику бесплатно. Она даст возможность применить свои знания, отработать навыки и погрузиться в производственные процессы.

После месяца успешного обучения и получения диплома специалисты могут трудоустроиться.

Подать заявку на прохождение практики можно по электронной почте KonovalovNiA@mosreg.ru, указав ФИО, номер телефона, возраст, курс и место обучения.

«Будем рады видеть студентов и выпускников на практике в дорожно-транспортном комплексе Подмосковья», — добавили в ведомстве.