Минтранс Подмосковья предупредил о росте трафика в майские выходные

В предстоящие майские праздники трафик на дорогах Московского региона значительно возрастет, что увеличит риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Многие автомобилисты планируют поездки за город или на дачи, из-за чего средняя скорость на магистралях может вырасти на 10 км/ч. Наибольшая загруженность ожидается вечером 30 апреля, утром 1 мая и вечером 3 мая, когда люди начнут возвращаться домой.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин призвал участников дорожного движения к повышенной внимательности и строгому соблюдению ПДД: «Не оставляйте детей одних без присмотра: следите, чтобы они катались на велосипедах и самокатах в безопасных местах».

Госавтоинспекция Московской области проведет профилактические мероприятия по выявлению водителей в нетрезвом состоянии и тех, кто нарушает другие требования ПДД, включая правила перевозки детей.

По поручению Минтранса Подмосковья сотрудники администраций и волонтеры будут дежурить в местах отдыха. Пешеходов призывают переходить дорогу и железнодорожные пути только по переходам, носить световозвращатели и не гулять ночью вдоль дорог.