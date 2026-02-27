Минтранс Подмосковья предупредил водителей о возможной гололедице в выходные

В выходные в Подмосковье ожидают потепление — температура воздуха поднимется до +4 градусов. В первый день весны синоптики предупреждают о возможном дожде. В региональном МИнтрансе призвали водителей быть осторожными на дорогах.

Из-за нестабильной температуры в выходные на дорогах может образоваться гололедица. Водителей призвали быть осторожными, особенно вблизи крупногабаритного транспорта.

«Дорожные службы Подмосковья мониторят погодно-дорожные условия и проведут необходимые работы по обеспечению безопасного проезда на региональных дорог. Кроме противогололедной обработки специалисты Мосавтодора продолжают убирать и вывозить снег», — сказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.

Во время движения не следует отвлекаться на телефон. На поворотах, перед перекрестками и переходами важно снижать скорость. Также водителям рекомендовали увеличить дистанцию и воздержаться от резких маневров.