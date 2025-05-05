Минтранс Подмосковья предупредил водителей об ухудшении погоды вечером 5 мая

В ночь с 5 на 6 мая в Подмосковье спрогнозируют дождь, мокрый снег и усиление ветра до 15 метров в секунду. Водителей призвали быть осторожными и не выезжать на летней резине.

Минтранс Подмосковья рекомендует водителям проявлять особую осторожность, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Лучше отказаться от ночных поездок и не использовать летнюю резину.

Машины не следует оставлять возле деревьев и шатких конструкций.

«В такую погоду рекомендуем водителям быть сконцентрированными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, а также быть особо осторожными на поворотах и съездах», — отметили в ведомстве.

Пешеходам советуют переходить дорогу только по оборудованным переходам. В темное время суток необходимо носить световозвращатели.

При возникновении чрезвычайной ситуации нужно немедленно звонить по номеру 112.