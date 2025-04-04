Минтранс Подмосковья предупредил водителей об ухудшении погоды в выходные

Ухудшение погоды спрогнозировали в Подмосковье уже к концу этой недели. До конца следующих выходные в регионе ожидают похолодание, мокрый снег и ветер. Водителей призвали быть внимательными и не выезжать на летней резине.

На следующей неделе температура в Подмосковье опустится ниже ноля. Ночью ожидают до минус семи градусов. Из-за осадков и сильного ветра на дорогах возрастет риск аварий, поэтому водителей призвали быть осторожными, соблюдать скоростной режим и отказаться от резких маневров.

Водителям не следует отвлекаться на телефоны во время движения и садиться за руль в плохом самочувствии. При возникновении чрезвычайной ситуации следует позвонить по номеру 112.

«Дорожники Московской области мониторят погодные условия и проведут противогололедную обработку на опасных участках дорог, вылетных трассах и дорогах с высокоинтенсивным движением», — сказал глава министерства Марат Сибатуллин.

Он напомнил, что на следующей неделе школьники уйдут на весенние каникулы, поэтому важно напомнить им о безопасном поведении на дорогах.

В министерстве также напомнили, что переходить проезжую часть следует только в обустроенных местах, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта.