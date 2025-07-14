Минтранс Подмосковья предупредил водителей об ухудшении погоды 15 и 16 июля

В понедельник и вторник, 15 и 16 июля, в Подмосковье ожидаются ливни с грозой и сильным ветром. Водителей призвали быть внимательными и строго соблюдать ПДД.

Из-за ухудшения погоды в региональном Минтрансе призвали воздержаться от поездок на мотоциклах, велосипедах и самокатах.

«Строго соблюдайте скоростной режим, дистанцию и резко не маневрируйте. Не отвлекайтесь на телефон во время движения. Из-за ветра с дождем сложно разглядеть пешехода, поэтому снижайте скорость до минимума перед пешеходными переходами и в местах притяжения жителей», — сказали в ведомстве.

При переходе дороги важно не закрывать себе обзор зонтом, а также убедить в отсутствии движущихся машин. Не стоит укрываться от дождя под деревьями и шаткими конструкциями, а также парковать в таких местах автомобили.

В случае ДТП жителей призывают обращаться оп номеру 112.