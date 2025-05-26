Минтранс Подмосковья предупредил водителей о жаре до +30 градусов на неделе

До конца недели в Подмосковье ожидается жаркая погода — днем температура воздуха прогреется до +30 градусов, возможен сильный ветер. В Минтрансе региона напомнили, что в такую погоду водителям нужно быть особенно внимательными и соблюдать меры безопасности.

«Летом возрастает число наездов на стоящие транспортные средства. Поэтому в случае поломки автомобиля — не оставайтесь посередине дороги, сразу переместите машину в крайнюю полосу и позвоните по номеру 112, а сами уйдите за пределы проезжей части. Из-за скорости движения потока водители могут не заметить остановившуюся машину, что может привести к ДТП с тяжелыми последствиями», — добавили в ведомстве.

При плохом самочувствии не следует садиться за руль, жара может ухудшить самочувствие и снизить внимание. Автомобиль лучше парковать в тени и использовать светоотражающие экраны.

Также важно соблюдать правила дорожного движения: не отвлекаться на телефон, держать безопасную дистанцию и скорость, не делать резких поворотов. В ведомстве напомнили, что в теплое время года на дорогах много мотоциклистов.