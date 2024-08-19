Минтранс Подмосковья предупредил водителей о жаре до +29 градусов

В начале недели в Подмосковье ожидается жара до +29 градусов. В понедельник будет сухо, а со вторника возможны кратковременные дожди и ветер до десяти метров в секунду. Минтранс региона предупреждает водителей о необходимости быть осторожными.

Число автомобилей на дорогах увеличивается, что повышает риск ДТП, особенно в связи с возвращением людей из отпусков и частыми поездками на дачу. Водителей призывают не садиться за руль при недомогании и в жаркие часы.

«Не оставляйте детей и животных в машине. Соблюдайте дистанцию, скоростной режим, будьте внимательны к мотоциклистам и пешеходам», — уточнили в ведомстве.

Пешеходам также напоминают о необходимости соблюдать ПДД: переходить дорогу только в положенных местах и использовать световозвращатели в темное время суток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что свыше тысячи дорог приведут в порядок в регионе в 2024 году.

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