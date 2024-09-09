Минтранс Подмосковья предупредил водителей о жаре до +28 до конца недели

До конца недели в Московской области ожидается жаркая погода с дневными температурами от 23 до 28 градусов. Ночи также будут теплыми, сообщили в Минтрансе региона.

В ведомстве призвали водителей соблюдать осторожность: не садиться за руль при недомогании, так как жара снижает концентрацию. Также нельзя оставлять детей и животных в машине. Важно соблюдать ПДД и избегать резких маневров. В теплую погоду на дорогах также встречаются мотоциклисты, поэтому важно смотреть по сторонам при перестроении.

Водителям рекомендуют парковаться в тени и использовать чехлы для защиты автомобиля. В случае поломки или ДТП необходимо звонить по номеру 112 и не оставаться на дороге.

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