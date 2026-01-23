Минтранс Подмосковья предупредил водителей о возможной гололедице в выходные
Синоптики спрогнозировали сильные заморозки в Подмосковье в предстоящие выходные. Ожидается, что ночью температура может упасть до -29 градусов. Водителей предупредили о гололедице и призвали строго соблюдать ПДД.
Как сообщили в региональном Минтрансе, для обеспечения безопасности специалисты Мосавтодора обработают дороги ото льда, уделяя особое внимание опасным участкам.
«Для комфорта пассажиров в автобусах Мострансавто перед выходом на линию проверяют работоспособность печек и оборудования», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.
Водителей призвали быть предельно внимательными, не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать скоростной режим и воздержаться от резких маневров.
Пешеходам следует пересекать дорогу и ж/д пути только в оборудованных местах.
При возниктовении ДТП необходимо сразу позвонить по номеру 112.