Минтранс Подмосковья предупредил водителей о возможной гололедице в выходные

Синоптики спрогнозировали сильные заморозки в Подмосковье в предстоящие выходные. Ожидается, что ночью температура может упасть до -29 градусов. Водителей предупредили о гололедице и призвали строго соблюдать ПДД.

Как сообщили в региональном Минтрансе, для обеспечения безопасности специалисты Мосавтодора обработают дороги ото льда, уделяя особое внимание опасным участкам.

«Для комфорта пассажиров в автобусах Мострансавто перед выходом на линию проверяют работоспособность печек и оборудования», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Водителей призвали быть предельно внимательными, не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать скоростной режим и воздержаться от резких маневров.

Пешеходам следует пересекать дорогу и ж/д пути только в оборудованных местах.

При возниктовении ДТП необходимо сразу позвонить по номеру 112.