Минтранс Подмосковья предупредил водителей о сильном шторме 14 марта

В пятницу в Подмосковье спрогнозировали девятибалльный шторм. Порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду. Водителей призвали минимизировать поездки на личном транспорте.

Как рассказали в региональном Минтрансе, ветер стихнет к выходным. При этом ночью в субботу и воскресенье синоптики спрогнозировали минусовую температуру. Профильные службы следят за ситуацией, чтобы оперативно обработать дороги ото льда при необходимости.

В ведомстве призвали жителей минимизировать нахождение на улице и по возможности отказаться от поездок.

«Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Не отвлекайтесь на телефон во время движения, переходите проезжую часть по переходам, не закрывая себе обзор зонтиком. Обязательно наденьте световозвращатели. Не оставляйте автомобили и не стойте сами у шатких конструкций и под деревьями», — сказали в министерстве.

При чрезвычайной ситуации следует обращаться по номеру 112.