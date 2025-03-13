Минтранс Подмосковья предупредил водителей о сильном шторме 14 марта
В пятницу в Подмосковье спрогнозировали девятибалльный шторм. Порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду. Водителей призвали минимизировать поездки на личном транспорте.
Как рассказали в региональном Минтрансе, ветер стихнет к выходным. При этом ночью в субботу и воскресенье синоптики спрогнозировали минусовую температуру. Профильные службы следят за ситуацией, чтобы оперативно обработать дороги ото льда при необходимости.
В ведомстве призвали жителей минимизировать нахождение на улице и по возможности отказаться от поездок.
«Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Не отвлекайтесь на телефон во время движения, переходите проезжую часть по переходам, не закрывая себе обзор зонтиком. Обязательно наденьте световозвращатели. Не оставляйте автомобили и не стойте сами у шатких конструкций и под деревьями», — сказали в министерстве.
При чрезвычайной ситуации следует обращаться по номеру 112.