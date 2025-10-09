Минтранс Подмосковья предупредил водителей о надвигающемся циклоне «Барбара»

Метеорологи предупредили, что на Московский регион надвигается циклон «Барбара», который принесет дожди и туман. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона напомнило ключевые правила безопасности в непогоду.

В ведомстве обратили внимание на повышенный риск автомобильных аварий при осадках, а также призвали отказаться от поездок на велосипедах, электросамокатах и мотоциклах во время дождя.

Водителям напомнили о необходимости строгого соблюдения скоростного режима и дистанции, а также посоветовали не совершать внезапных маневров в населенных пунктах. Перед пешеходными переходами следует притормаживать, чтобы исключить дорожно-транспортные происшествия из-за низкой видимости.

При переходе железнодорожных путей также необходимо быть предельно внимательными. Кроме того, пешеходам порекомендовали носить одежду со светоотражающими элементами, не загораживать себе обзор зонтами, а перед пересечением проезжей части убеждаться, что все машины остановились.

Участников дорожного движения призвали не отвлекаться на гаджеты.

При возникновении аварий и других чрезвычайных происшествий необходимо незамедлительно обращаться за помощью по номеру 112.