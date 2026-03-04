Минтранс Подмосковья предупредил водителей о мокром снеге и гололедице

До конца среды в Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за мокрого снега. На дорогах образовалась гололедица, поэтому водителей призвали быть предельно внимательными.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что из-за снега сильно снижается видимость и сцепление колес с дорогой. В таких условиях важно быть осторожными, не отвлекаться на телефон во время движения, снижать скорость, избегать резких маневров и держать дистанцию.

Пешеходов призвали пересекать дорогу только в оборудованных переходах и предварительно убежаться в отсутствии приближающихся машин. В темное время суток следует использовать световозвращатели.

В случае чрезвычайных ситуаций и ДТП нужно уйти за пределы проезжей части и позвонить 112.