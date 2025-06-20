Минтранс Подмосковья предупредил водителей о ливнях до конца дня

В Подмосковье продолжается непогода – сильный дождь с грозой ожидается до конца дня. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона призывает автомобилистов соблюдать особую осторожность.

На фоне ливней видимость значительно ухудшилась, а мокрое покрытие снижает сцепление шин с дорогой. Это увеличивает тормозной путь и повышает риск заноса. Специалисты рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Если поездку нельзя отложить, важно соблюдать простые правила безопасности. Необходимо снизить скорость, так как на мокром асфальте тормозной путь увеличивается в полтора-два раза, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта и избегать резких маневров.

Кроме того, водителям следует быть готовым к аквапланированию – при попадании в лужу важно крепко держать руль, плавно сбрасывать скорость и не тормозить резко

Особую осторожность стоит проявлять на пешеходных переходах, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

При аварии или другой чрезвычайной ситуации автомобилистов призывают немедленно звонить по единому номеру экстренных служб 112.