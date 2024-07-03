Минтранс Подмосковья предупредил водителей о грозах и сильном ветре

Грозы и сильные дожди придут в Подмосковье, согласно прогнозам синоптиков, с 3 по 6 июля. В пятницу порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду, возможен град. На этом фоне региональный Минтранс призывает водителей соблюдать все меры безопасности.

«Будьте предельно внимательны и аккуратны! Не садитесь за руль, если чувствуете себя плохо», — уточнили в ведомстве.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, а также не останавливаться у шатких конструкций и деревьев.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва — Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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