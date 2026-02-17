Минтранс Подмосковья предупредил водителей о гололедице в среду

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья предупредило водителей о резком ухудшении погоды и попросило проявить максимум внимания на дорогах. В ночь на 18 февраля столбики термометров могут опуститься до −25 градусов.

Синоптики также обещают туман, изморозь и гололедицу. Ночью и днем в четверг ожидаются снегопады.

Водителям советуют отказаться от поездок на личных машинах во время сильных осадков и выбирать более безопасные варианты передвижения.

«Оперативный штаб Минтранса Подмосковья контролирует погодные и дорожные условия и проводит необходимые работы по обеспечению безопасного проезда на региональных дорогах: направляет спецтехнику и эвакуаторы. Специалисты „Мосавтодора“ работают круглосуточно: более 500 единиц спецтехники проводят противогололедную обработку и убирают снег», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.

До конца недели синоптики обещают небольшой снег, дневную температуру от −8 до −3 градусов и ночную от −16 до −10 градусов. На отдельных участках дорог сохранится наледь.

Автомобилистам важно держать дистанцию, не превышать скорость, не совершать резких маневров и торможений, учитывать плохую видимость и слабое сцепление.

Особую осторожность стоит проявлять на поворотах, мостах, эстакадах и возле пешеходных переходов. Машины советуют не оставлять под деревьями и ненадежными конструкциями, а перед поездкой проверять исправность транспорта.

Если произойдет авария или любая чрезвычайная ситуация, водителям и пассажирам рекомендуют сразу звонить по номеру 112.

Актуальные сведения о дорожной обстановке региона публикуют в официальном канале ведомства в MAX.