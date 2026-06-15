Минтранс Подмосковья предупредил водителей о дождях с грозой до конца недели

С 15 по 19 июня в Подмосковье ожидаются дожди. При этом до вечера 17 июня в регионе спрогнозировали желтый уровень опасности из-за гроз. В региональном Минтрансе призвали водителей быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

Во время грозы следует остановиться в безопасном месте и переждать непогоду. Не стоит парковаться у деревьев, рядом с рекламными баннерами, открытыми навесами и мачтами освещения. Также не рекомендуется покидать машину и находиться рядом с ней во время грозы.

«При внезапной грозе рекомендуется снизить скорость минимум на 30%, чтобы иметь больше времени на реакцию при возникновении препятствий. Важно соблюдать увеличенную дистанцию, избегать резких маневров, обгонов и торможения, а также использовать ближний свет фар», — отметили в министерстве.

Для улучшения видимости советуют отключить рециркуляцию воздуха в авто и переключить стеклоочистители на максимальный режим.

Следует быть особо внимательными при проезде луж — они могут быть глубже, чем кажутся. При аквапланировании необходимо отключить педаль газа и держать руль в ровном положении.

Пешеходов призвали использовать световозвращатели в темное время суток и строго соблюдать правила перехода через дорогу.

При ДТП или другой чрезвычайной ситуации звоните по номеру «112».