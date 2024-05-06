Минтранс Подмосковья предупредил водителей о дождях 6 мая | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 13:22 Минтранс Подмосковья предупредил водителей о дождях 6 мая Минтранс Подмосковья

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Ночью в Московской области ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер. На этом фоне Минтранс Подмосковья призвал водителей повысить бдительность на дорогах.

Такая погода может негативно повлиять на безопасность дорожного движения и повысить риск возникновения ДТП. Водителей просят соблюдать скоростной режим, не отвлекаться на посторонние предметы и держать дистанцию.

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Пешеходов призывают использовать световозвращатели, а при переходе проезжей части — снимать капюшоны, убирать зонтики и не отвлекаться на телефоны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

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