Минтранс Подмосковья предупредил водителей о дожде 19 июня

В течение дня 19 июня в Подмосковье пройдут дожди. Осадки спрогнозировали до конца этой недели. Водителям напомнили о соблюдении правил дорожного движения.
Из-за осадков водители рискуют попасть в неприятные ситуации, поэтому лужи следует объезжать стороной или проезжать с пониженной скоростью. Тормозить важно плавно. Критическая скорость для аквапланирования составляет от 70 до 100 километров в час.
Если машину заносит, то не следует крутить руль и резко тормозить. Лучше медленно опустить педаль газа без изменения положения руля. Также следует избегать резких маневров и обгонов.
Пешеходов призвали использовать световозвращатели, а также переходить дорогу только при отсутствии приближающегося транспорта.
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