Минтранс Подмосковья предупредил об ухудшении погоды вечером 6 декабря
Подмосковных водителей предупредили об ухудшении погоды в ночь с пятницы на субботу. Температура опустится до минус шести градусов, а снег может идти все выходные.
Дорожные службы постоянно мониторят ситуацию, чтобы вовремя проводить уборку и обрабатывать улицы ото льда.
Автомобилистов призвали быть внимательными и не отвлекаться во время движения. Важно соблюдать скоростной режим, отказаться от резких маневров и снижать скорость перед пешеходными переходами.
Пешеходам посоветовали носить световозвращатели и переходить дорогу только в специально оборудованных местах.
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