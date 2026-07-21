Минтранс Подмосковья предупредил водителей об ухудшении погоды

В Московском регионе до конца недели ожидаются дожди. Во вторник и среду синоптики прогнозируют местами грозу с усилением ветра до 15 м/с. В связи с этим Минтранс Подмосковья призывает участников движения быть внимательными на дорогах.

Во время осадков видимость и сцепление с дорогой ухудшаются, в 1,5–2 раза увеличивается тормозной путь. Водители должны соблюдать осторожность: не отвлекаться на телефон, увеличить дистанцию и снизить скорость, избегать резких маневров, плавно тормозить, снижать скорость перед пешеходными переходами и пропускать пешеходов. Также не рекомендуется укрываться и парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

При ливне, грозе или ветре лучше отложить поездки на мототранспорте, велосипеде и электротранспорте. Пешеходам следует переходить дорогу только по пешеходному переходу, предварительно убедившись в безопасности. Вечером рекомендуется носить световозвращатели.

В случае неисправности автомобиля, ДТП или чрезвычайной ситуации следует обращаться за помощью на единый номер «112». Если необходимо остановиться на дороге, нужно прижаться к обочине, установить аварийный знак и покинуть машину.