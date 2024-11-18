Минтранс Подмосковья предупредил об ухудшении погоды до конца недели

Ухудшение погодных условий в ближайшие дни ожидается в Московской области. Министерство транспорта региона рекомендует автомобилистам отложить поездки на личном транспорте, если у них не установлена зимняя резина.
Ночью во вторник прогнозируют осадки в виде мокрого снега, а до четверга местами возможны дожди и мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду. К концу недели температурные показатели могут опуститься до минусовых.
Водителей призвали быть максимально внимательными и не отвлекаться за рулем транспортных средств. Необходимо внимательно оценивать дорожную обстановку, соблюдать ограничения скорости и избегать резких маневров.
Также стоит снижать скорость перед пешеходными переходами и пропускать пешеходов. При парковке важно следить в зеркала и избегать установки автомобиля рядом с шаткими конструкциями и под деревьями. В случае чрезвычайной ситуации или ДТП следует немедленно позвонить по единому номеру 112.
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