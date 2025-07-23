Минтранс Подмосковья предупредил об ухудшении погоды 23 июля

Синоптики спрогнозировали дожди и грозы в Подмосковье 23 июля. Водителей призвали быть внимательными и строго соблюдать ПДД.

Минтранс Подмосковья призвал всех участников движения быть предельно внимательными и исключить поездки на велосипедах и самокатах во время дождя.

«Строго соблюдайте скоростной режим, дистанцию и резко не маневрируйте. Не отвлекайтесь на телефон во время движения», — сказали в ведомстве.

Во время дождя видимость снижается, поэтому увидеть пешехода может быть сложно. Водителям порекомендовали снижать скорость до минимума рядом с переходами и в местах притяжения жителей.

Переходя дорогу, важно не закрыть обзор зонтом и убедиться, что рядом нет приближающихся машин.

При поломках автомобиля и ДТП следует обращаться по номеру 112.