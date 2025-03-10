Минтранс Подмосковья предупредил об опасности поездок на мотоцикле в начале весны

В связи с аномально теплой погодой на дорогах Московской области заметили первые мотоциклы. В Минтрансе региона предупредили, что передвигаться на этом виде транспорта еще опасно.
Ведомство указало на то, что весенняя погода еще устанавливается, поэтому рано утром и поздно вечерам на трассах может быть гололедица. Мотоциклистам посоветовали повременить с поездками и тщательно подготовить машину к началу сезона.
В Минтрансе Подмосковья напомнили, что в прошлом году в регионе нередко происходили ДТП с участием мопедов, скутеров и питбайком, которыми управляли дети. Родителей призвали быть бдительными и не позволять несовершеннолетним садиться за руль.
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