Минтранс Подмосковья предупредил об опасности поездок на мотоцикле в начале весны

В Подмосковье установилась теплая и сухая погода. В Минтрансе региона, однако, отметили, что мотосезон начинать еще рано, так как температурный режим пока нестабилен.

В этом месяце на дорогах Московской области зарегистрировали четыре аварии с участием мотоциклистов.

«Обращаемся к автомобилистам и байкерам, и надеемся на их благоразумие. Строго соблюдайте правила, смотрите в зеркала, не превышайте скорость и уважайте всех участников дорожного движения», — отметили в ведомстве.

Мотоциклистам посоветовали дождаться устойчивой плюсовой температуры, а пока подготовить транспортное средство к новому сезону.