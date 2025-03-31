Минтранс Подмосковья предупредил об опасности поездок на мотоцикле в начале весны

В Подмосковье установилась теплая и сухая погода. В Минтрансе региона, однако, отметили, что мотосезон начинать еще рано, так как температурный режим пока нестабилен.
В этом месяце на дорогах Московской области зарегистрировали четыре аварии с участием мотоциклистов.
«Обращаемся к автомобилистам и байкерам, и надеемся на их благоразумие. Строго соблюдайте правила, смотрите в зеркала, не превышайте скорость и уважайте всех участников дорожного движения», — отметили в ведомстве.
Мотоциклистам посоветовали дождаться устойчивой плюсовой температуры, а пока подготовить транспортное средство к новому сезону.
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