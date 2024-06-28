Минтранс Подмосковья предупредил о жаре выше 30 градусов в ближайшие дни

Фото: Unsplash

Синоптики предупреждают, что в Московской области установится жаркая погода. В ближайшие дни столбики термометров поднимутся до +30 градусов. На этом фоне Минтранс Подмосковья призывает воздержаться от вождения автомобилей при плохом самочувствии.

В ведомстве также напомнили, что в середине дня лучше ограничить пребывание на солнце и отказаться от поездок в активные солнечные часы.

«Помните, что влияние жары на организм похоже на действие алкоголя — скорость реакции и концентрация внимания снижаются, что может привести к дорожным авариям», — уточнили в Минтрансе.

Также перед поездкой следует проверить исправность кондиционера, а парковаться лучше в тени, накрыв автомобиль чехлом. Ни в коем случае нельзя оставлять в салоне машине детей и животных — это крайне опасно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году. Он напомнил, что в регионе регулярно закупают новый подвижной состав, открывают дополнительные маршруты. Появились выделенные полосы для автобусов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Оборачивается, а собачки нет». Россиянам рассказали о правильном выгуле животных

Фейк: семьи с детьми до 17 лет получат выплату от 15 453 рублей на ребенка

Духовное и физическое очищение. Как подготовиться к Петрову посту

Главное – хорошо смотреться. Политолог оценил влияние дебатов на рейтинг Трампа

«Плодитесь и размножайтесь». Кто такие чайлдфри и нужно ли запретить их идеологию

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте