Минтранс Подмосковья предупредил о жаре под +30 градусов до конца недели

До конца недели в Подмосковье ожидается жара — днем температура поднимется выше +30 градусов. Минтранс Московской области призывает всех участников движения быть особенно внимательными и соблюдать простые правила безопасности на дорогах.

«Пейте больше воды. В активные солнечные часы минимизируйте время пребывания на улице, и не садитесь за руль, если чувствуете недомогание. Отнеситесь внимательно к своим близким старшего возраста в поездках. Жара влияет на организм подобно алкоголю, что может привести к потери концентрации внимания», — отметили в ведомстве.

Ни в коем случае нельзя оставлять детей и животных в машине, даже на пару минут. В жару салон автомобиля быстро нагревается: если на улице +30 градусов, то через десять минут в машине может стать уже +43 градуса. Даже при включенном кондиционере возможны перегрев или переохлаждение.

Водителям рекомендуют парковаться в тени, прикрывать авто чехлом или солнцезащитными экранами. Не стоит бросать машину как попало — это может создать аварийную ситуацию.

Если случилась поломка или ДТП, необходимо уйти с проезжей части, переставить машину на обочину и вызвать помощь по номеру 112.