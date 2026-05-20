Минтранс Подмосковья предупредил о загруженности дорог
Утром в среду, 20 мая, уровень загруженности дорог в регионе достиг 5 баллов. Об этом проинформировал Минтранс Московской области.
Движение затруднено на следующих шоссе: Каширское, Дмитровское, Можайское, Рублево-Успенское, Новорижское, Пятницкое, Ленинградское, Щелковское и Носовихинское.
Водителям рекомендуется строго соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию.
Подробности о ситуации на дорогах и транспорте Подмосковья можно найти на официальном канале в «Макс».