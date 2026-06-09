Минтранс Подмосковья предупредил о загруженности дорог в регионе вечером 9 июня

По сообщению Министерства транспорта Московской области, вечером 9 июня загруженность дорог в регионе достигла 5 баллов. Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале Минтранса в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.