Минтранс Подмосковья предупредил о загруженности дорог в регионе
Вечером в среду, 5 августа, в Московской области зафиксирована загруженность дорог на уровне 4 баллов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта региона.
Затруднения в движении транспорта наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Рязанском, Каширском, Варшавском, Киевском, Минском, Волоколамском и Пятницком шоссе в сторону области.
Водителям рекомендуют быть внимательными, соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию.
Подробнее о ситуации на дорогах и транспорте Подмосковья можно узнать в официальном канале Министерства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.