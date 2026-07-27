Минтранс Подмосковья предупредил о загруженности дорог в регионе
В понедельник вечером, 27 июля, загруженность дорог в Московской области составила 3 балла. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
Затруднения движения были зафиксированы на Дмитровском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Минтранс настоятельно рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и придерживаться безопасной дистанции.
Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.