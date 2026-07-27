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Минтранс Подмосковья предупредил о загруженности дорог в регионе

В понедельник вечером, 27 июля, загруженность дорог в Московской области составила 3 балла. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Затруднения движения были зафиксированы на Дмитровском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Минтранс настоятельно рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и придерживаться безопасной дистанции.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.