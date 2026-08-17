Минтранс Подмосковья предупредил о загруженности дорог в области

Вечером в понедельник, 17 августа, на дорогах Московской области зафиксировано три балла загруженности. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

Затруднения в движении автотранспорта выявлены на Ленинградском, Щелковском, Рязанском, Каширском, Варшавском, Киевском, Волоколамском и Пятницком шоссе в сторону области.

Водителям рекомендуется быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию.

Для получения актуальной информации о ситуации на дорогах и транспорте в Московской области можно воспользоваться официальным каналом Министерства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.