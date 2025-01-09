Минтранс Подмосковья предупредил о возможной гололедице на дорогах

Синоптики объявили о возможных осадках и угрозе гололеда в Подмосковье. Дорожные службы Московской области готовы к работе в сложных погодных условиях, сообщил Минтранс региона.

Дорожники будут проводить противогололедную обработку в первую очередь на мостах, эстакадах, крутых поворотах и съездах.

Водителей призвали быть осторожными: соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и аккуратно парковаться. Кроме того, рекомендуется снижать скорость перед пешеходными переходами и пропускать пешеходов.

При возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП следует позвонить по номеру 112. Если остановка на обочине вынужденная, то нужно покинуть машину и уйти за пределы проезжей части.