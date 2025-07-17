Минтранс Подмосковья предупредил о новой схеме обмана водителей

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщило о появлении в сети мошеннического сайта, имитирующего официальный ресурс для оплаты проезда по Мытищинской хорде. Ведомство предупредило, что портал не связан с автомобильной дорогой или ее оператором «Транстолл».

Речь идет о фишинговом сайте m-horda.ru. Информация о том, что портал является дубликатом, подтверждена группой «ВИС» — инфраструктурным холдингом.

Перед оплатой проезда необходимо тщательно проверять адрес в браузере. Единственный легальный сайт Мытищинской хорды и ее оператора — vis-transtoll.ru. Платежи, совершенные через другие порталы не засчитываются.

Министерство призывает водителей к бдительности: аналогичные схемы мошенники могут применять на других сайтах оплаты дорог.

Злоумышленники создают визуально идентичные копии официальных ресурсов и продвигают их в поисковых системах. После ввода данных банковской карты средства списываются, но проезд остается неоплаченным.