Минтранс Подмосковья представил список автобусных маршрутов до приютов для животных

Минтранс Подмосковья представил список автобусов, которые позволяют доехать до четырех приютов для бездомных животных. В перечень вошли девять маршрутов.

Первый приют — «Ника» в Звенигороде. Добраться туда можно на автобусах, следующих до остановки «Дом быта»: № 3в, 11, 3к, 19 и 400. Следующий — благотворительный фонд «Биозона» в Воскресенске. Автобус маршрута № 40 «Автовокзал Воскресенск — Ворщиково» доставит пассажиров до остановки «Платформа Белоозерская».

Для жителей южной части Подмосковья доступен приют «Лохматая душа» в Чехове. Автобусы маршрута № 27 «Автовокзал Чехов — Растовка — Автовокзал Чехов» останавливаются на «Булычево». В Подольске приют «Пушистый друг» можно посетить на автобусах №с996 «Плесково — Станция МЦД Подольск» и «Станция МЦД Подольск — Плесково», выйдя на остановке «Приют для животных».

Все желающие могут посетить приюты, чтобы пообщаться с животными, погулять с ними, а также привезти лекарства и корм.

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