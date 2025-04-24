Минтранс Подмосковья предложил 5 инициатив по изменению системы госзакупок

Всероссийская выставка-форум «Госзаказ» проходит с 23 по 25 апреля в Санкт-Петербурге. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин представил на мероприятии пять законодательных инициатив.

В этом году регион выступает экспертным партнером форума.

Сибатулин обратил внимание на необходимость полного перевода конкурсов на пассажирские перевозки в электронный формат.

«Кроме того, среди актуальных вопросов — доступ новых компаний к торгам, которого они лишены, не имея опыта. Нужны изменения в законодательстве с точки зрения требований к участникам госзакупок из разных сфер строительства», — отметил министр.

Также руководитель Минтранса Подмосковья указал на необходимость введения дополнительных критериев при закупках на содержание дорог.

«Сейчас здесь одна метрика — опыт. Нужна еще одна — по наличию машин, механизмов и дорожных рабочих», — подчеркнул он.

Еще одно предложение касалось контрактов с полным казначейским сопровождением: руководитель ведомства предложил предоставить заказчикам право требовать обеспечение на всю сумму аванса.

Все озвученные инициативы основаны на практике Подмосковья, а также с учетом опыта других регионов и зарубежных стран.