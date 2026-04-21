Весенние работы по содержанию дорог начались в Подмосковье

Службы, отвечающие за состояние федеральных дорог в Московской области, активно занимаются их восстановлением после зимнего периода. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья, ссылаясь на ФКУ «Центравтомагистраль».

Проводятся работы по очистке барьерных ограждений, шумозащитных экранов и дорожных указателей. Также уделяется внимание элементам систем управления светофорами и осветительными комплексами. Началась уборка зон отдыха и остановочных павильонов, осуществляется покраска дорожных элементов.

Особое внимание уделяется очистке ливневой системы: кюветов, дренажных канав, обочин и телескопических лотков, а также водосбросов. Убирается мусор и посторонние предметы в придорожной полосе.

Кроме того, продолжаются работы по устранению повреждений дорожного покрытия. Уже восстановлены участки общей площадью 50 тысяч квадратных метров, использовано более 6 тысяч тонн асфальтобетона.

В ближайшее время планируется обновление дорожной разметки на всех федеральных трассах, находящихся в подведомственной сети. В оперативном управлении ФКУ «Центравтомагистраль» находятся 1574 км федеральных дорог Подмосковья.