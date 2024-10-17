Минтранс Подмосковья получил свыше 70 тысяч заявок на услуги по такси с января

Подмосковное министерство транспорта получило свыше 70 тысяч заявок на предоставление, аннулирование действия разрешения на такси с января. Из них свыше 54 тысяч получили положительные решения.

Как отметили в ведомстве, всего в регионе работают около 105 тысяч такси и более 34 тысяч перевозчиков.

«При этом число выдаваемых министерством разрешений постоянно растет. Например, в сравнении с прошлым годом число заявлений, связанных с деятельностью такси, увеличилось почти в два раза», — пояснили в ведомстве.

Подать заявку на разрешение можно по ссылке или в МФЦ. При этом перевозчик должен находиться на учете в налоговом органе и быть зарегистрированным в Подмосковье. Автомобиль также должен соответствовать требованиям.

Разрешение выдают на пять лет.

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