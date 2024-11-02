Минтранс Подмосковья получил 940 заявок на размещение коммуникаций у дорог

Минтранс Подмосковья получил более 940 заявок на согласование размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог с начала года. Из них 440 получили положительные заключения.

В ведомстве пояснили, заявителем необходимо обращать внимание на принадлежность дороги — она должна находиться в оперативном ведении компании «Мосавтодор». Проверить это можно на сайте http://мособлдороги.рф/

«Кроме этого, нельзя осуществлять врезку в коммуникации под дорогой, так как эти работы невозможно проводить без нарушения асфальтового покрытия, щебня и земляного слоя», — добавили в министерстве.

Также можно обратиться за получением согласования на размещение газопроводов на региональном сайте госуслуг. Срок рассмотрения заявки — 10 рабочих дней.