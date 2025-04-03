Минтранс Подмосковья получил 59,5 тысячи обращений через «Госуслуги» с января

Минтранс Подмосковья получил более 59,5 тысячи обращений от жителей через «Госуслуги» с начала года. Чаще всего они обращались по поводу обслуживания карт «Стрелка».

Как сообщили в министерстве, жители подали 39,4 тысячи заявлений по поводу обслуживания карт «Стрелка», а также 14,8 тысячи на выдачу разрешений на работу такси.

«Еще одной из самых популярных услуг стала выдача техусловий на муниципальных дорогах — это порядка двух тысяч обращений за первые три месяца 2025 года», — рассказали в ведомстве.

Всего на интернет-портале доступна 21 услуга Минтранса. С их помощью можно быстро и удобно подать документы.

В ведомстве напомнили, что каждую среду в Подмосковье проводят беспилотные вебинары по вопросам транспорта. Там жители могут задать волнующие вопросы о предоставлении услуг.