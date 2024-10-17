Минтранс Подмосковья: поезда ЦППК перейдут на зимний график 27 октября

С 27 октября электропоезда ЦППК переходят на зимний график. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Эти изменения, проводимые дважды в год, связаны с завершением дачного сезона и уменьшением спроса на поездки за город. Из расписания временно уберут «дачные» поезда.

Помимо этого, изменения затронут Павелецкое, Савеловское, Казанское, Киевское и Горьковское направления, а также Большое кольцо Московской железной дороги. Актуальное расписание доступно на сайте ЦППК и в приложении «Расписание и билеты ЦППК».

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